Yozgat Şefaatli'de sel suları tırı yan yatırdı, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Yozgat Şefaatli'de sel suları tırı yan yatırdı, sürücü kurtarıldı

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Yozgat Şefaatli\'de sel suları tırı yan yatırdı, sürücü kurtarıldı
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Yozgat Şefaatli'deki Kuzayca köyünde sağanak yağışın yol açtığı sel, seyir halindeki bir tırı sürükleyip yan yatırdı. Araçta mahsur kalan sürücü, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleriyle çevredekilerin müdahalesi sonucu kurtarıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca köyünde etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Sel nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yan yatarken, sürücü kurtarıldı.

Bölgede aniden bastıran şiddetli yağış, seyir halinde olan bir tırın, sel sularının sürüklemesi ve zeminin gevşemesi sonucu kontrolden çıkarak yan yatmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırda mahsur kalan sürücü, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, köyde ve yol üzerinde selin getirdiği çamur ile kaya parçalarını temizlemek ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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