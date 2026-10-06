Yozgat Sorgun'da kenevir yanındaki arılara varroa ilacı verilmeden bal üretildi - Son Dakika
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Yozgat Sorgun'da kenevir yanındaki arılara varroa ilacı verilmeden bal üretildi

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Yozgat Sorgun\'da kenevir yanındaki arılara varroa ilacı verilmeden bal üretildi
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Yozgat Sorgun Karaveli köyünde 13 dekarlık kenevir tarlasının yanındaki arılıkta, arılara varroa ilacı verilmeden bal üretildi. Üretici Oğuzhan Şahin 2 yıldır kenevir ektiğini, bal veriminin arttığını ve varroa görülmediğini belirtti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karaveli köyündeki 13 dekarlık alanda yetiştirilen kenevirlerden yüksek rekolte beklenirken, üretimin en dikkat çekici ayağını ise kenevir tarlasının hemen yanına kurulan arılık ve kenevir balı üretimi oluşturdu.

Karaveli köyünde, ezber bozan bir tarım ve arıcılık projesi gerçekleştirildi. Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen kenevir ve kenevir balı hasat programına Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat katıldı.

"Arıların hastalıklarına karşı herhangi bir ilaç kullanmadan kenevirle doğal bal üretiliyor"

Yozgat'ın Türkiye'de kenevir yetiştiriciliğine izin verilen sınırlı illerden biri olduğunu belirten Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, yürütülen çalışmanın detaylarını paylaştı: "Burada 13 dekar kadar kenevir ürünü yetiştiriyoruz. Ürünümüzden bu sene aşağı yukarı 4 tona yakın bir sap verimi beklemekteyiz. 2-2,5 ton civarı da tohum verimi alınacaktır. Buradaki keneviri özel yapan durum kenevirden bal üretimi yapılıyor. Yan tarafta bir arılık var. Orada da arılar kenevir ürününden bal üretiyor. Bunun özelliği buradaki arıların hastalıklarına karşı herhangi bir ilaç kullanmadan kenevirle doğal bal üretimi ve değişik bir bal üretimi olacak. Ayrıca üniversitemiz tarafından tahlil edilecek. Yozgat Bozok Üniversitesi kenevir açısından ihtisası olan Türkiye'deki tek üniversitedir. Bu ihtisası sayesinde kenevir ürünlerini kullanarak ekonomiye katkıda bulunabilecek ürünlerin geliştirilmesinde rol oynayacaklar. Şu an ürettiğimiz ürünler üniversitenin Kenevir Enstitüsü'ne teslim edilecek ve orada değerlendirilmeye alınacaktır."

"2 yıldır kenevir ekiyorum, bu sene arılarımda çok güzel gelişme gördüm"

Dede mesleği olan arıcılığı kenevir üretimiyle birleştiren üretici Oğuzhan Şahin ise iki yıldır sürdürdüğü deneme üretiminde dikkat çekici sonuçlar elde ettiklerini vurguladı. Arılarda en büyük yıkıma yol açan Varroa akarına karşı kenevirin önemli bir etki gösterdiğini belirten Şahin, "Dedemizden kalan 13 dönüm kadar hem elmalık hem dedemizin eski arılığı olan bu yerde dede mesleği olan arıcılığa devam ettik. Şu an için kenevirle bir çalışmamız var. Kenevirin arı hastalıkları ve varroa akarına etkisini denemek amaçlı bu sene arılarıma varroa ilacı vermedim. Geçen yıl da vermedim, 2 senedir kenevir ekiyorum. Bu sene arılarımda çok güzel bir gelişme gördüm. Bal verimi arttı. Hastalık hiç olmadı. Şu an için varroa da görülmüyor. Üniversite ile de irtibat halindeyiz. Bu hastalığın olup olmadığıyla ilgili gerekli incelemeleri yapıyorlar. Biz gereken tescili alacağız. Arıcı arkadaşlarımızla bundan bir netice aldığımızda kesin olarak tavsiyede bulunacağız. Varroa ile ilgili çok etkili olduğunu gördük. Ayrıca balın kalitesini de arttırdı. İçerisinde kenevir özütünün olduğu bir tahlil yaptırıyoruz. Onu da tescillendirirsek o şekilde bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA
Oğuzhan ŞahinKenevirEkonomiYozgatYaşamÇevreSon Dakika

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