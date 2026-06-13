Yozgat'ta Dolu ve Sel Alarmı - Son Dakika
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Yozgat'ta Dolu ve Sel Alarmı

Yozgat\'ta Dolu ve Sel Alarmı
13.06.2026 22:14
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Yerköy ve Şefaatli'de dolu ve yağış sel oluşturdu, Yozgat Valiliği hasar tespit çalışmaları başlattı.

Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, sele neden oldu. Yozgat Valiliği, tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının hızla başlayacağını duyurdu.

Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde aniden bastıran yoğun sağanak yağış ve dolu bölgede sele neden oldu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Gelen ihbarlar üzerine devletin ilgili tüm kurumları bölgeye sevk edildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, sel ve tarımsal zarar ihbarlarının ardından koordineli bir çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, İl Özel İdaresi, Karayolları, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ivedilikle sahaya inerek çalışmalara başladığı vurgulandı.

Yağışlardan etkilenen bölgelerde özellikle ulaşımın aksamaması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin kritik noktalarda önlemler aldığı ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı uzman ekiplerin, yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahaya inerek zarar tespit çalışmalarına başlayacağı ifade edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Şefaatli, Yozgat, Yerköy, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yozgat'ta Dolu ve Sel Alarmı - Son Dakika

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