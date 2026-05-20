Yozgat\'ta Süne Mücadelesi Sürüyor

20.05.2026 14:47
Yozgat'ta buğday kalitesini korumak için süne mücadelesi kapsamında saha çalışmaları devam ediyor.

Yozgat genelinde buğday kalitesini ve verimini güvence altına almak amacıyla her yıl düzenlenen Süne Entegre Mücadelesi kapsamındaki saha çalışmaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aralıksız sürdürülüyor.

Yozgat Valiliği, il genelinde tarımsal üretimin en önemli unsurlarından biri olan hububat alanlarında süne mücadelesinin başladığını duyurdu. Buğdayın ekmeklik, makarnalık ve tohumluk kalitesini doğrudan tehdit eden süne zararlısına karşı yürütülen entegre mücadele kapsamında, ekipler sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, üreticinin emeğini korumak ve rekolte kaybının önüne geçmek amacıyla sürvey çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen geniş çaplı operasyonda 14 ilçede görev yapan 24 süne sürvey ekibi ve 110 personel ile saha çalışmaları aralıksız devam ettiği ve yaklaşık 1 milyon 500 bin dekar alanında kontroller yapıldığı ifade edildi.

Saha çalışmalarının yalnızca süne tespiti ile sınırlı kalmadığı, uzman ekiplerin üreticilerle bir araya gelerek kapsamlı bilgilendirmeler yaptığı aktarıldı. Görevli teknik personel, sorumluluk bölgelerindeki köylerde çiftçileri; hububat hastalıkları, diğer zararlılar ve yabancı otlarla mücadele yöntemleri hakkında da bilgilendirerek üretimin her aşamasında rehberlik ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

