Yozgat'ta Tarım Araçları Kazalara Neden Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Tarım Araçları Kazalara Neden Oluyor

Yozgat\'ta Tarım Araçları Kazalara Neden Oluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta tarım makineleri karayolu trafiğini tehlikeye atıyor, sürücüler uyarılıyor.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta tarım alanlarındaki hummalı çalışmalar devam ederken traktör, biçerdöver gibi tarım makinaları trafiğin zaman zaman aksamasına ve kazalara neden oluyor.

Tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı köy yolları ve şehirlerarası güzergahlarda denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, özellikle sabahın erken saatleri ile akşam saatlerinde seyahat eden sürücülerin traktör ve konvoy halinde hareket eden biçerdöverlere karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Doğu Anadolu bölgesini batı illerine, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan kara yollarının kesiştiği Yozgat'ta, tarımsal faaliyetler de bu karayollarının geçtiği kesimlerde yürütülüyor. Tarla yolundan aniden karayoluna çıkan veya birden fazla römork bağlı, mibzer, patoz, saman balya makinası gibi tarım aletlerinin bağlı olduğu traktörler, konvoy halinde veya ön tablası takılı halde karayoluna çıkan biçerdöverler tehlikeye yol açıyor.

Karayollarında hasat ve tarım sezonunda artan traktör, römork, biçerdöver gibi tarım makineleri için can ve mal güvenliği açısından reflektör, tepe lambası, uygun yükleme ve gece sürüş yasaklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan trafik ekipler, hasat yapılan alanlarda da çiftçi ve tarım makinası kullananları bilgilendirip, uyarılarda bulunuyor.

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Yozgat'ta, Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgelerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolunda traktör ile otobüs kavşakta çarpışması sonucunda maddi hasar oluşmuştu. 6 Ağustos Perşembe günü yaşanan kazada Yozgat-Ankara arası Köseyusuflu köyü kavşağında Yusuf G. idaresindeki 34 MPR 023 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile A.T. idaresindeki 66 DR 037 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı, traktör römorku yan yattı, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Yozgat, Ulaşım, Çevre, Tarım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yozgat'ta Tarım Araçları Kazalara Neden Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 03:43:42. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Tarım Araçları Kazalara Neden Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.