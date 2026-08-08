Yüksekova\'da Kavurucu Sıcaklarda Buğday Hasadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarım üreticileri, termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kavurucu sıcaklara rağmen buğday hasadı için tarlalara indi. İlçeye bağlı Dedeler köyünde yaşayan çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları zorlu mesailerini gün batımına kadar sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava dalgası, tarım işçilerinin ve çiftçilerin zorlu mesaisini ağırlaştırıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan Dedeler köyünde, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, kışlık erzaklarını ve hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak adına buğday hasadına başladı. Hava sıcaklığının gün içinde yüksek seviyelere ulaştığı ilçede, modern tarım aletlerinin yanı sıra imece usulüyle de yürütülen çalışmalar, yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

"Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yoğun mesai

Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan aile fertleri, traktör ve biçerdöverlerin giremediği engebeli alanlarda tırpanlarla, düz arazilerde ise iş makineleriyle buğday kesimi yapıyor. Kavurucu güneşin altında saatlerce çalışan köylüler, biçtikleri buğdayları daha sonra insan gücüyle bir araya getirerek balya haline getiriyor. Arazide toplanan buğday balyaları, traktörlere yüklenerek köy meydanına taşınıyor. Burada geleneksel yöntemlerle patoz makinesinden geçirilen ürünler, tanelerinden ayrılarak çuvallanıyor geriye kalan saman ise kış aylarında hayvancılıkta kullanılmak üzere depolanıyor.

"Hiçbir işte rahat para kazanmak yok"

Geçimlerini topraktan sağladıklarını ve sıcak hava nedeniyle işlerinin iki kat zorlaştığını belirten üreticilerden Harun Arslan, "Her sene olduğu gibi bu yıl da emeklerimizin karşılığını almak için buğday biçiyoruz. Sabahın erken saatlerinde başladığımız buğday hasadını, akşam karanlığı çökene kadar kesintisiz sürdürüyoruz. Burada topladığımız balyaları köye götürüp patoslayacağız ve kışa hazır hale getireceğiz. Bizim geçim kaynağımız, hayatımız bu. Hiçbir işte rahat para kazanmak yok. Şu an yoğun sıcaklık altında çalışıyoruz. Özellikle bu temmuz ve ağustos sıcaklarında tarlada olmak çok zorlu oluyor ancak çalışmaya mecburuz" dedi.

Yüksekova genelinde buğday hasadının önümüzdeki günlerde de çevre köylerde yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.