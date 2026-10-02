Yüksekova'da kuraklıkta sıkışan binlerce balık can suyuyla kurtarıldı - Son Dakika
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Yüksekova'da kuraklıkta sıkışan binlerce balık can suyuyla kurtarıldı

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Yüksekova\'da kuraklıkta sıkışan binlerce balık can suyuyla kurtarıldı
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Yüksekova'da kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Nehil Sazlığı ile Çukurca, Dedeler ve Demirkonak köylerindeki derelerde sıkışan binlerce balık, belediye itfaiyesinin tankerlerle su takviyesi ve köylülerin desteğiyle kurtarıldı. Bölgede inceleme ve su takviyesi sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik noktalara düşen Nehil Sazlığı ile Çukurca, Dedeler ve Demirkonak köylerindeki sulak alanlarda yaşayan binlerce balık, kurumların ortak çalışması ve köylülerin duyarlılığı sayesinde telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Bölgede son dönemde etkili olan kuraklık ve su kaynaklarının azalması, Yüksekova'nın en önemli ekosistemlerinden biri olan Nehil Sazlığı'nı olumsuz yönde etkiledi. 'Kuş Cenneti' olarak bilinen bölgedeki su miktarının azalmasıyla daralan sulak alanda sıkışan balıklar çamur içinde kalırken, durumun fark edilmesi üzerine yöre sakini Abdurrezzak Artuç yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

İhbar ve taleplerin ardından Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri bölgede hızlı bir şekilde inceleme başlattı. Ekiplerin sahadaki tespitlerinin ardından Yüksekova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri harekete geçerek Nehil Sazlığı'nın yanı sıra Çukurca, Dedeler ve Demirkonak köylerinde su seviyesi azalan derelere tankerlerle su takviyesi yaptı.

Gerçekleştirilen bu "can suyu" takviyesiyle dere içerisindeki balıkların yaşamlarını sürdürmeleri ve diğer sucul canlıların zarar görmemesi sağlandı. Çukurca, Dedeler ve Demirkonak köyü sakinleri de kendi imkanlarıyla bazı kaynak sularını derelere bırakarak balık ölümlerinin önüne geçilmesine destek oldu. Çevre sakinleri, gösterdikleri hassasiyetten ötürü belediye ve tarım müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Öte yandan, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğünde bölgedeki sulak alanlarda incelemelerin ve su takviyesi çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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