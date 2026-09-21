Yüksekova'da nadir Sirrokümülüs bulutları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da nadir Sirrokümülüs bulutları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüksekova\'da nadir Sirrokümülüs bulutları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova semalarında öğle saatlerinde nadir görülen Sirrokümülüs bulutları belirdi ve gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. İlçe sakinleri bu anları cep telefonlarıyla kayda alırken, Hamit Zoru manzaranın muhteşem olduğunu belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde gökyüzünde beliren Sirrokümülüs bulutları, ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Nadir rastlanan doğa olayı, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

İlçenin semalarını kaplayan Sirrokümülüs bulutları dikkat çekti. Bu muazzam manzarayı ilk kez gören vatandaşlar, o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Gökyüzündeki hareketliliği kayda alan vatandaşlardan Hamit Zoru, "İlçenin semalarında bulutların taneli bir yapıyla yoğunlaştığını gördük. İnanın muhteşem bir görüntü var. Biz de bu anı kaçırmamak için hemen kayıt altına aldık. Araştırdığımızda bu bulutlara Sirrokümülüs denildiğini, nadir görülen bir durum olduğunu öğrendik. Oluşan bu görüntü herkesi cezbetti" dedi.

Sirrokümülüs bulutları nedir?

Yüksek seviyede, yaklaşık 5 ila 13 kilometre yükseklikte yer alan Sirrokümülüs bulutları, yüksek irtifalı troposferik bulutların üç ana tipinden birini oluşturuyor. Görünüş olarak yayılmış ince beyaz parçacıklar veya küçük buğday tanelerini andıran bu bulutlar, düzenli bir şekil oluşturacak şekilde bir arada ya da ayrık diziliyor.

Sirrokümülüsleri oluşturan parçacıkların genişliği genellikle 1 derecelik yaydan, yani kol ileri uzatıldığında serçe parmağı kalınlığından daha dar bir alanı kapsıyor. Bu bulutlar, çeşitli hava olaylarının da habercisi olarak biliniyor. Batı yönünden gelmeleri durumunda sıcak cepheye işaret eden Sirrokümülüs bulutlarının görülmesinden sonraki 18 ila 36 saat içinde genellikle yağış başladığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuYüksekovaGüncelŞölenYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
20:18
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
20:07
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
19:53
Real Madrid’in efsanesi Makelele, Mourinho’yu yerin dibine gömdü
Real Madrid'in efsanesi Makelele, Mourinho'yu yerin dibine gömdü
19:24
Diyarbakır’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
19:24
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
19:13
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 20:34:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Yüksekova'da nadir Sirrokümülüs bulutları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement