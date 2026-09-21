Yüksekova\'da nadir Sirrokümülüs bulutları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde gökyüzünde beliren Sirrokümülüs bulutları, ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Nadir rastlanan doğa olayı, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

İlçenin semalarını kaplayan Sirrokümülüs bulutları dikkat çekti. Bu muazzam manzarayı ilk kez gören vatandaşlar, o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Gökyüzündeki hareketliliği kayda alan vatandaşlardan Hamit Zoru, "İlçenin semalarında bulutların taneli bir yapıyla yoğunlaştığını gördük. İnanın muhteşem bir görüntü var. Biz de bu anı kaçırmamak için hemen kayıt altına aldık. Araştırdığımızda bu bulutlara Sirrokümülüs denildiğini, nadir görülen bir durum olduğunu öğrendik. Oluşan bu görüntü herkesi cezbetti" dedi.

Sirrokümülüs bulutları nedir?

Yüksek seviyede, yaklaşık 5 ila 13 kilometre yükseklikte yer alan Sirrokümülüs bulutları, yüksek irtifalı troposferik bulutların üç ana tipinden birini oluşturuyor. Görünüş olarak yayılmış ince beyaz parçacıklar veya küçük buğday tanelerini andıran bu bulutlar, düzenli bir şekil oluşturacak şekilde bir arada ya da ayrık diziliyor.

Sirrokümülüsleri oluşturan parçacıkların genişliği genellikle 1 derecelik yaydan, yani kol ileri uzatıldığında serçe parmağı kalınlığından daha dar bir alanı kapsıyor. Bu bulutlar, çeşitli hava olaylarının da habercisi olarak biliniyor. Batı yönünden gelmeleri durumunda sıcak cepheye işaret eden Sirrokümülüs bulutlarının görülmesinden sonraki 18 ila 36 saat içinde genellikle yağış başladığı belirtiliyor.