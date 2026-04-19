Kuşların rüzgarla dansı: Havada zor kalabildiler - Son Dakika
19.04.2026 09:10  Güncelleme: 09:19
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve rüzgar, kuşların havalanmasını zorlaştırdı. Kuş sürüleri, rüzgara karşı koymaya çalışırken zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ise su taşkınlarına karşı önlemler alıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini artıran şiddetli sağanak ve rüzgar nedeniyle günlük yaşam kadar kuşlar da etkilendi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beslenmek için havalanan kuş sürüleri, hızı zaman zaman artan rüzgarın azizliğine uğradı. Sağanak yağışla ağırlaşan kanatlarını çırpmakta güçlük çeken kuşların rüzgara karşı koymaya çalışırken havada asılı kaldığı ve yön bulmakta zorlandığı görüldü. Kuşların rüzgarla adeta dans edercesine verdiği bu yaşam mücadelesi, çevredeki vatandaşlarca saniye saniye kaydedildi.

İlçe merkezinde yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluşurken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesiyle ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, su taşkınlarına karşı rögarlarda temizlik çalışması başlattı. Yetkililerinden alınan bilgilere göre, ilçedeki sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken; vatandaşlar ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Rüzgarın savurduğu kuşların dengede kalma çabası, doğanın sert yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kanat çırpışları rüzgarın hızına yenik düşen bazı kuş türlerinin, binaların saçaklarına ve ağaç kuytularına sığındığı gözlemlendi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Hayvanlar, Yüksekova, Hakkari, Çevre, Doğa, Son Dakika

Advertisement
