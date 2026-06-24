Yüksekova\'da Tarım ve Hayvancılık İncelemeleri

Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan koordinesindeki teknik ekipler, ilçeye bağlı köyleri tek tek ziyaret ederek üreticilerle bir araya geliyor. Ziyaretlerde, çiftçi ve besicilerin taleplerini dinleyen ekipler; bakanlık desteklemeleri, modern tarım teknikleri, hayvancılık faaliyetleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında bilgilendirmede bulunuyor.

İlçe merkezi ve köylerde tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak isteyen üreticiler, kurdukları seralarda ve açık arazilerde farklı ürünlerin yetiştirilmesi için çalışma başlattı. Alternatif ürün üretimine yönelen çiftçilerin heyecanına ortak olan ilçe müdürlüğü ekipleri, arazilerde teknik incelemelerde bulunarak üreticilere rehberlik ediyor.

Üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla saha çalışmalarına kesintisiz devam edeceklerini bildirdi. - HAKKARİ