Yunuslar Feribota Eşlik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunuslar Feribota Eşlik Etti

Yunuslar Feribota Eşlik Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ açıklarında feribotun çevresinde yunusların gösterisi yolculara keyifli anlar yaşattı.

Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nde seyir halindeki feribotun çevresinde görülen yunuslar, yolculara unutulmaz anlar yaşattı. Feribotun önünde ve yanında bir süre ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yaptıkları dalışlarla renkli görüntüler oluşturdu.

Marmara Adası yönünde seyir halinde olan feribottaki vatandaşlar, denizin üzerinde hareket eden yunusları fark etti. Feribotun ön kısmında beliren yunus balıkları, bir süre feribotla aynı yönde ilerledi.

Yunusların feribota yaklaşarak su yüzeyinde peş peşe ilerlemesi yolcuların ilgisini çekti. Bazı anlarda feribotun önüne geçen yunuslar, ardından yeniden feribotun yanına gelerek yüzmeye devam etti. Yunusların feribotun hızına eşlik ettiği anlar, adeta bir yarış görüntüsü oluşturdu.

O sırada yolculuk yapan vatandaşlardan biri cep telefonuyla yunusların feribot çevresindeki hareketlerini kaydetti. Görüntülerde yunusların feribotun önünde ve yanında yüzdüğü, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yeniden Marmara Denizi'nin sularına daldığı görüldü.

Feribotla birlikte bir süre ilerleyen yunus balıkları, daha sonra rotalarını değiştirerek gözden kayboldu.

Marmara Denizi'nde zaman zaman kıyıya ve seyir halindeki deniz araçlarına yaklaşan yunuslar, doğal yaşamın denizdeki dikkat çekici görüntülerinden birini oluştururken, bu kez feribot yolcularına eşlik etmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yunuslar Feribota Eşlik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Las Vegas’tan Kars’a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4’üncüye bulamadı Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı
İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi
HÜRJET Zafer Bayramı’nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Gazze’de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü Gazze'de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü
Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun’da karaya oturdu Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu

10:13
Fener taraftarı küfretti, Yüksel Yıldırım çıldırdı İşte o anlar
Fener taraftarı küfretti, Yüksel Yıldırım çıldırdı! İşte o anlar
10:08
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
09:52
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
09:48
Paranın kaynağını açıkladı
Paranın kaynağını açıkladı
09:35
14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var
14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var
08:46
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp Şirketin yaptığı tepki çekti
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 10:29:05. #7.13#
SON DAKİKA: Yunuslar Feribota Eşlik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement