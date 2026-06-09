Yurt Genelinde Yerel Sağanak Yağışlar

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35 - İSTANBUL