Yusufçukların Zarif Güzelliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yusufçukların Zarif Güzelliği

Yusufçukların Zarif Güzelliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Makro çekimle yusufçuk böceklerinin zarif görüntüleri doygun bir şekilde ortaya kondu.

Doğanın en zarif canlıları arasında yer alan ve saydam kanatlarıyla dikkat çeken yusufçuk böcekleri, etkileyici görüntüleriyle hayranlık uyandırıyor. Yaz mevsiminde sulak alanlar ve yeşil doğada sıkça rastlanan yusufçuklar, bu kez makro çekim tekniğiyle objektiflere yansıdı.

Fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay tarafından ağaç dalına konduğu sırada görüntülenen yusufçuk böceği, saydam kanatları, iri gözleri ve zarif yapısıyla adeta doğanın sanat eserini andırdı. Makro çekim sayesinde çıplak gözle fark edilmesi zor olan ayrıntılar da net bir şekilde ortaya çıktı. Ekosistemin önemli canlıları arasında yer alan yusufçuklar, sivrisinek ve diğer küçük böceklerle beslenerek doğal yaşamın dengesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda temiz ve sağlıklı sulak alanların göstergesi olarak kabul edilen bu canlılar, bulundukları bölgelerin biyolojik zenginliğini de gözler önüne seriyor. Doğa fotoğrafçılığına ilgi duyanların ilgisini çeken kareler, yusufçukların estetik yapısını ve doğadaki eşsiz güzelliğini bir kez daha ortaya koyarken, doğal yaşamın korunmasının önemini de hatırlatıyor. Fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay, doğadaki küçük canlıların da en az büyük yaban hayatı kadar ilgi çekici olduğunu belirterek, makro fotoğrafçılığın doğanın gizli güzelliklerini keşfetmek için önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yusufçukların Zarif Güzelliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 19:58:53. #7.12#
SON DAKİKA: Yusufçukların Zarif Güzelliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.