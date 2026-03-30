Yuvacık Barajı'nda Su Doluluğu Yüzde 93
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yuvacık Barajı'nda Su Doluluğu Yüzde 93

Yuvacık Barajı\'nda Su Doluluğu Yüzde 93
30.03.2026 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi son yağışlarla yüzde 93'e yükseldi ve su bırakılmaya başlandı.

Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 93 olarak ölçüldü. Barajın tam kapasite doluluğa yaklaşması ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı kapaklar açılarak, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

Geçtiğimiz yılın son aylarında etkili olan kuraklık, Kocaeli'nin can damarı olan Yuvacık Barajı'nda su seviyesini kritik sınıra getirmişti. Barajdaki doluluk oranı kasım ayında yüzde 6'ya, aralık ayında ise son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 3'e kadar gerilemişti. Kış mevsimiyle birlikte havzada etkili olan kar ve sağanak yağışlar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıdı. Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı, son yağışlarla yüzleri güldürdü. Bugün yapılan ölçümlerde barajın doluluk oranının yüzde 93'e yükseldiği belirlendi. 51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 47 milyon 65 bin metreküp su bulunuyor. Doluluğun yüzde 93'ü bulmasından ve yeni yağışların beklenmesinden dolayı barajın kapakları açılarak, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Yuvacık Barajı'nda Su Doluluğu Yüzde 93 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı
İsrail ateşle oynuyor Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar İsrail ateşle oynuyor! Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

22:03
Gözlerini kararttılar Galatasaray, Liverpool’un iki yıldızının peşinde
Gözlerini kararttılar! Galatasaray, Liverpool'un iki yıldızının peşinde
21:55
Bahçeli’den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
Bahçeli'den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
21:33
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
20:14
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 22:24:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Yuvacık Barajı'nda Su Doluluğu Yüzde 93 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.