Zafer Bayramı'nda Türk Yıldızları Gösterisi - Son Dakika
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Zafer Bayramı'nda Türk Yıldızları Gösterisi

Zafer Bayramı\'nda Türk Yıldızları Gösterisi
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Kütahya'da 30 Ağustos kutlamasında Türk Yıldızları nefes kesen bir akrobasi gösterisi sundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Zafertepeçalköy'de düzenlenen kutlama programında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları gökyüzünde nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklarda gerçekleştirilen kutlamalara binlerce vatandaş katılırken, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Türk Yıldızları'nın gösterisini büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etti.

Gösteri sırasında Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği senkronize uçuşlar, keskin dönüşler ve akrobatik manevralar izleyenlere adeta görsel bir şölen yaşattı. Kırmızı-beyaz dumanlarla gökyüzünde oluşturulan farklı formasyonlar, alandaki vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Ay yıldızlı bayrakların dalgalandığı Zafertepeçalköy'de gökyüzünü adeta sahneye çeviren Türk Yıldızları, 30 Ağustos'un anlam ve önemine yakışır bir gösteri sundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösteri sırasında alanda büyük bir coşku yaşanırken, Türk Yıldızları'nın nefes kesen uçuşları Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kutlamalarına ayrı bir renk ve heyecan kattı.

Gösterinin ardından vatandaşlar, Zafertepeçalköy'de tarihi zaferin gururunu ve 30 Ağustos'un coşkusunu bir arada yaşadı.

Kaynak: İHA

Havacılık, Etkinlik, Kütahya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Zafer Bayramı'nda Türk Yıldızları Gösterisi - Son Dakika

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