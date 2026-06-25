Sivas'ın Zara ilçesinde patates tarlasını mesken edinen ayı ailesi, üreticileri tedirgin ediyor.
Patates tarlasında yiyecek arayan ayılar, bölgede bulunan üreticiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayı ailesinin tarla yiyecek aradığı görüldü.
Yüksel Öztürk isimli üretici ayılardan tedirgin olduklarını belirtip, "Niğde'den Sivas'a patates ekmek için geliyoruz. Ayılarla başımız dertte. Sürekli yattığımız yerlere geliyorlar, traktörlere saldırıyorlar. Onlarla uğraşıyoruz" dedi. - SİVAS
Son Dakika › Çevre › Zara'da Ayı Ailesi Patates Tarlasını İstila Etti - Son Dakika
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