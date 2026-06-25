Zara'da Ayı Ailesi Patates Tarlasını İstila Etti - Son Dakika
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Zara'da Ayı Ailesi Patates Tarlasını İstila Etti

25.06.2026 10:23
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Sivas'ın Zara ilçesinde ayı ailesi, patates tarlalarında yiyecek arayarak üreticileri tedirgin ediyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde patates tarlasını mesken edinen ayı ailesi, üreticileri tedirgin ediyor.

Patates tarlasında yiyecek arayan ayılar, bölgede bulunan üreticiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayı ailesinin tarla yiyecek aradığı görüldü.

Yüksel Öztürk isimli üretici ayılardan tedirgin olduklarını belirtip, "Niğde'den Sivas'a patates ekmek için geliyoruz. Ayılarla başımız dertte. Sürekli yattığımız yerlere geliyorlar, traktörlere saldırıyorlar. Onlarla uğraşıyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Ekonomi, Sivas, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Zara'da Ayı Ailesi Patates Tarlasını İstila Etti - Son Dakika

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