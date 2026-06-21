Zeytinburnu'nda Alya Merkezefendi Konutları'nın anahtar teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Alya Merkezefendi Konutları'nın anahtar teslim töreni gerçekleştirildi

Zeytinburnu\'nda Alya Merkezefendi Konutları\'nın anahtar teslim töreni gerçekleştirildi
21.06.2026 09:40  Güncelleme: 09:49
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Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında Alya Merkezefendi Konutları'nın anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 25 yıllık sürecin ardından üçüncü dönüşüm projesini tamamladıklarını belirtti.

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Alya Merkezefendi Konutları sahiplerine anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu'muzun bir bölgesi daha bireysel olarak yıkılıp yeniden yapılamayacak bir bölgesi daha dönüştü. Bütün kentsel dönüşüm projelerini böyle tamamlıyoruz. Burası bizim tamamladığımız üçüncü yer oldu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Alya Merkezefendi Konutları'nın anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Törene, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Boss4 Gayrimenkul Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akkuş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, İETT işçi konutlarının Alya Merkezefendi Konutları'na dönüşümünün 25 yıllık öyküsüne de değinildi. 2002 ve 2014 yıllarında dönüşüm sürecinin başlatılmak istendiği ancak çeşitli sebeplerden dolayı projenin tamamlanamadığı aktarıldı. 2026 yılında Boss4 Gayrimenkul Şirketi tarafından tamamlanan projede, peyzaj alanları ve otopark imkanları da vatandaşın hizmetine sunuldu.

"Kentsel dönüşüm projesinin nihai mutlu sonunu yaşadık"

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün Zeytinburnu'muzda bizim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla birlikte başlattığımız bir kentsel dönüşüm projesinin nihai mutlu sonunu yaşadık. İETT bloklarının kentsel dönüşüm projesinin macerası yaklaşık 25 yıl sürdü. Bir türlü çözülememişti ama bizim Zeytinburnu hizmetkarlığına soyunduğumuzda önümüzde bulduğumuz problemle ilgili verdiğimiz sözü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey'in destekleriyle yerine getirdik. Burada hak sahipleri bizim plan problemini çözmemizden sonra bir araya geldiler, güzel bir müzakere yürüttüler. Başından itibaren Zeytinburnu Belediyesi olarak müzakerelere refakat ettik. Nihayetinde bir sözleşme imzalandı, bugün de hak sahiplerine teslim ettik. Zeytinburnu'muzun bir bölgesi daha bireysel olarak yıkılıp yeniden yapılamayacak bir bölgesi daha dönüştü. Bütün kentsel dönüşüm projelerini böyle tamamlıyoruz. Burası bizim tamamladığımız üçüncü yer oldu. Devam edenler var, başlayanlar var, başlamasını beklediklerimiz var. Darısı Zeytinburnu'ndaki diğer kentsel dönüşüm projelerimizin başına. Komşularımıza hayırlı uğurlu olsun. Güven içinde, huzur içinde, mutlu mesut yaşasınlar" şeklinde konuştu.

"Bölgenin yenilenmesine katkı sağladık"

Boss4 Gayrimenkul Firması Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akkuş ise "Yeni evlerine kavuşan tüm komşularımıza hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah bu evlerde sağlıkla, huzurla, mutlulukla nice güzel günler yaşarsınız. Toplam 28 bin metrekare proje alanı üzerinde hayata geçirdiğimiz projede 467 konut, 15 ticari ünitenin yanı sıra 252 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirerek bölgenin yenilenmesine katkı sağladık. Böylece yalnızca yeni konut üretmekle kalmadık, daha güvenli, daha modern bir yaşam oluşmasına destek olduk" dedi.

Anahtarını teslim alan Sevim Kürkçü isimli vatandaş da, "Huzurluyuz. En azından sağlıklı, deprem korkusu olmadan yaşayacağımız bir kentsel dönüşüm projesi oldu. Belediye başkanımıza, ilgilenen herkese, Boss4 firmasına teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan, eski komşularımızla birlikte olmaktan mutluyum. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Zeytinburnu'nda Alya Merkezefendi Konutları'nın anahtar teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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