Zile\'de Hasat Tarlasında Yangın Çıktı

Tokat'ın Zile ilçesinde hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Zile ilçesi İstasyon Mahallesi Demir Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasat edilmiş buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın. Kuru buğday saplarının tutuşmasıyla alevler hızla yayıldı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken, arazinin bir bölümünün zarar gördüğü görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.