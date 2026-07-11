Zirai Atıklar Menderes'e Değil, İlçe Müdürlüğü'ne! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zirai Atıklar Menderes'e Değil, İlçe Müdürlüğü'ne!

Zirai Atıklar Menderes\'e Değil, İlçe Müdürlüğü\'ne!
11.07.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğü, çiftçilerden zirai atıkları teslim etmelerini isteyerek, çevre bilincini artırıyor.

Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri üzerinden farkındalık oluşturan Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Zirai atıklarını Menderes'e atma' çağrısında bulunarak, zirai atıkları ilçe müdürlüğüne teslim etmelerini istedi.

Aydın tarımının en önemli su kaynaklarından biri olan Büyük Menderes Nehri'nin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai ilaç ve gübre ambalajlarının doğaya gelişigüzel bırakılmasının önüne geçmek amacıyla çiftçilere çağrıda bulundu. İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, özellikle "Zirai atıklarını Menderes'e atma, geleceğini kirletme" mesajıyla üreticilere seslenilerek, tarla ve bahçelerde kullanılan zirai ilaç ile gübre ambalajlarının doğaya bırakılmaması istendi. Ambalaj atıklarının Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmesi çağrısında bulunulurken, çevre bilincini artırmayı hedefleyen uygulama kapsamında, 10 adet zirai ilaç ve gübre ambalaj atığını teslim eden çiftçilere 1 adet sıvı gübre hediye edileceği belirtildi.

Zirai atıkların kontrolsüz şekilde tarım arazilerine, su kaynaklarına ve özellikle Büyük Menderes Nehri'ne bırakılmasının çevre ve insan sağlığı açısından önemli riskler oluşturduğuna dikkat çekerek, tüm üreticileri geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda duyarlı olmaya davet eden Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zirai mücadele kapsamında tarla ve bahçelerinizde kullandığınız ilaçların ambalajlarını bize getirin, hediye olarak size sıvı gübre verelim. 10 adet zirai ilaç ve gübre ambalaj atığı getiren her çiftçimize 1 adet sıvı gübre hediye veriyoruz. Zirai ilaç atıklarını bağına, bahçene, tarlana, Menderes'e atma geleceğini kirletme. Bize getir ve gübreni al" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Büyük Menderes Nehri, Menderes, Ekonomi, Koçarlı, Hediye, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Zirai Atıklar Menderes'e Değil, İlçe Müdürlüğü'ne! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mağaraya giren şahıs kayboldu 5 arkadaşı gözaltına alındı Mağaraya giren şahıs kayboldu; 5 arkadaşı gözaltına alındı
Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Amirine saldırdı, 23 senelik tazminattan oldu Amirine saldırdı, 23 senelik tazminattan oldu
İstasyonda “200 TL“ skandalı Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür İstasyonda "200 TL" skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
07:13
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
07:11
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
00:48
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de
00:41
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 09:58:09. #7.13#
SON DAKİKA: Zirai Atıklar Menderes'e Değil, İlçe Müdürlüğü'ne! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.