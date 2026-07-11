Zirai Atıklar Menderes\'e Değil, İlçe Müdürlüğü\'ne!

Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri üzerinden farkındalık oluşturan Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Zirai atıklarını Menderes'e atma' çağrısında bulunarak, zirai atıkları ilçe müdürlüğüne teslim etmelerini istedi.

Aydın tarımının en önemli su kaynaklarından biri olan Büyük Menderes Nehri'nin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai ilaç ve gübre ambalajlarının doğaya gelişigüzel bırakılmasının önüne geçmek amacıyla çiftçilere çağrıda bulundu. İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, özellikle "Zirai atıklarını Menderes'e atma, geleceğini kirletme" mesajıyla üreticilere seslenilerek, tarla ve bahçelerde kullanılan zirai ilaç ile gübre ambalajlarının doğaya bırakılmaması istendi. Ambalaj atıklarının Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmesi çağrısında bulunulurken, çevre bilincini artırmayı hedefleyen uygulama kapsamında, 10 adet zirai ilaç ve gübre ambalaj atığını teslim eden çiftçilere 1 adet sıvı gübre hediye edileceği belirtildi.

Zirai atıkların kontrolsüz şekilde tarım arazilerine, su kaynaklarına ve özellikle Büyük Menderes Nehri'ne bırakılmasının çevre ve insan sağlığı açısından önemli riskler oluşturduğuna dikkat çekerek, tüm üreticileri geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda duyarlı olmaya davet eden Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zirai mücadele kapsamında tarla ve bahçelerinizde kullandığınız ilaçların ambalajlarını bize getirin, hediye olarak size sıvı gübre verelim. 10 adet zirai ilaç ve gübre ambalaj atığı getiren her çiftçimize 1 adet sıvı gübre hediye veriyoruz. Zirai ilaç atıklarını bağına, bahçene, tarlana, Menderes'e atma geleceğini kirletme. Bize getir ve gübreni al" ifadeleri yer aldı. - AYDIN