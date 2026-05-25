Zonguldak Limanı\'nda Deniz Sarıya Döndü

Zonguldak'ta yağışlar sonrası derelerden akan çamurlu suların döküldüğü Zonguldak Limanı'nda denizin rengi sarıya döndü.

Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, kent merkezindeki limanda renk değişimine neden oldu. Yağışlarla birlikte debisi artan derelerden taşınan çamurlu suların Karadeniz'e dökülmesiyle, liman bölgesindeki deniz suyu tamamen sarı bir görünüm aldı. Sahil şeridinde gezintiye çıkan vatandaşların da dikkatini çeken manzara, yağışın şiddetini ve topraktan taşınan alüvyon miktarını gözler önüne serdi. - ZONGULDAK