Zonguldak Limanı'nda tonlarca atık birikti, balıkçı tekneleri çöple çevrelendi - Son Dakika
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Zonguldak Limanı'nda tonlarca atık birikti, balıkçı tekneleri çöple çevrelendi

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Zonguldak Limanı\'nda tonlarca atık birikti, balıkçı tekneleri çöple çevrelendi
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Zonguldak'ta günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından Çaydamar ve Üzülmez derelerinin sürüklediği tonlarca atık limanda birikti. Plastik, moloz ve evsel atıkların kapladığı kıyıda balıkçı tekneleri çöplerin arasında kalırken deniz yüzeyi yer yer görünmez hale geldi.

Zonguldak'ta günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından Çaydamar ve Üzülmez derelerinin sürüklediği tonlarca atık, limanda birikti. Plastik şişeler, ağaç parçaları, moloz ve evsel atıkların kapladığı deniz yüzeyinde balıkçı tekneleri çöplerin arasında kaldı.

Zonguldak'ta son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından debileri yükselen Çaydamar ve Üzülmez dereleri, beraberinde taşıdıkları atıkları denize sürükledi. Dereler aracılığıyla limana ulaşan odun, ağaç dalları, plastik malzemeler, taş, moloz ve evsel atıklar, Liman Caddesi boyunca uzanan kıyı kesiminde birikti.

Özellikle balıkçı teknelerinin bulunduğu liman bölümünde yoğunlaşan atıklar, su yüzeyinin bir bölümünü kapladı. Plastik şişeler, ambalaj atıkları ve irili ufaklı ağaç parçalarının oluşturduğu kirlilik nedeniyle denizin yüzeyi yer yer görünmez hale geldi.

Liman içerisinde demirli bulunan balıkçı teknelerinin çevresi de derelerin taşıdığı çöplerle doldu. Yağış sularıyla sürüklenen atıkların limanın iç kesimlerinde toplanması sonucu ortaya çıkan görüntüler, kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Şiddetli yağışların ardından oluşan atık birikimi, Zonguldak Limanı'nın Liman Caddesi kıyısındaki bölümünde geniş bir alana yayıldı.

Kaynak: İHA
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