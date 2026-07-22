Zonguldak'ta Denize Girme Yasağı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Denize Girme Yasağı

22.07.2026 15:36
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Zonguldak Valiliği, kötü hava şartları nedeniyle 23-24 Temmuz'da denize girmeyi yasakladı.

Zonguldak Valiliği, kentte beklenen kötü hava ve deniz şartları sebebiyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde denize girmeyi yasakladı.

Zonguldak genelindeki plaj ve sahilleri kapsayan karar, valiliğin resmi uyarı kanallarından duyuruldu. Alınan önlem kapsamında, bölgede etkili olması öngörülen tehlikeli dalga ve rüzgar koşullarına karşı kamuoyu bilgilendirildi.

Yapılan resmi duyuruda, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle, vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimiz tarafından 23 Temmuz 2026 Perşembe ve 24 Temmuz 2026 Cuma günlerinde denize girişler yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Vatandaşların can güvenliği için belirtilen tarihlerde yasağa riayet etmeleri istendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Zonguldak'ta Denize Girme Yasağı - Son Dakika

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