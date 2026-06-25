Alaplı'da öğrenci yurdunda yangın paniği - Son Dakika
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Alaplı'da öğrenci yurdunda yangın paniği

Alaplı\'da öğrenci yurdunda yangın paniği
25.06.2026 15:43  Güncelleme: 15:46
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki KYK yurdu bahçesinde çıkan yangın, hortumların çalışmaması nedeniyle büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Zonguldak'ta bir öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) bahçesinde küçük bir alanda yangın çıktı. Yangını fark eden personel, alevlere müdahale etmek istedi. Ancak yangın hortumlarının düzgün çalışmaması nedeniyle müdahale yetersiz kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika Çevre Alaplı'da öğrenci yurdunda yangın paniği - Son Dakika

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