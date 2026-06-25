Alaplı\'da öğrenci yurdunda yangın paniği

Zonguldak'ta bir öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) bahçesinde küçük bir alanda yangın çıktı. Yangını fark eden personel, alevlere müdahale etmek istedi. Ancak yangın hortumlarının düzgün çalışmaması nedeniyle müdahale yetersiz kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK