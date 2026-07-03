Zonguldak'ta Sığınak Bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Sığınak Bulundu

Zonguldak\'ta Sığınak Bulundu
03.07.2026 20:57
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Yıkılan iş merkezinin zemininde tarihi eser olabileceği düşünülen sığınak keşfedildi.

Zonguldak'ta deprem riski taşıdığı için yıkımı gerçekleştirilen bir iş merkezinin zemininde sığınak bulundu. Yapının, tarihi bir değer taşıyıp taşımadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan yapının temel çalışmaları esnasında fark edilen sığınağın tahminen 130 metre uzunluğa ve 4 metre genişliğe sahip olduğu belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgeye giderek yapıda ön inceleme gerçekleştirdi.

Ortaya çıkan yapının tarihi bir değer taşıyıp taşımadığı, hazırlanacak dosyanın Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda ele alınmasıyla netlik kazanacak. Kurulun yapacağı son değerlendirme neticesinde sığınağın resmi kültür varlığı statüsünde tescil edilip edilmeyeceği karara bağlanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Zonguldak, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Zonguldak'ta Sığınak Bulundu - Son Dakika

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