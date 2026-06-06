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Zorlu Koşullarda Sağlık Hizmeti

Zorlu Koşullarda Sağlık Hizmeti
06.06.2026 13:28
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Bitlis'in Mutki ilçesinde sağlık çalışanları, uzak köylere sağlık hizmeti sunuyor.

Bitlis'in Mutki ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları, zorlu coğrafi şartlara rağmen en uzak köylere ulaşarak vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kavakbaşı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Dr. Servet Kartal ve yardımcı sağlık personeli, mobil sağlık hizmetleri kapsamında İkizler, Uran ve Bozburun köylerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde bebek, çocuk ve gebe izlemleri yapılırken, kronik hastaların kontrolleri de gerçekleştirildi.

Sağlık ekipleri, vatandaşların sağlık durumlarını yerinde değerlendirerek gerekli muayene ve takipleri yaptı. Böylece kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı.

Bitlis genelinde görev yapan aile hekimleri ve sağlık çalışanları, uzun ve engebeli yolları aşarak sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürüyor.

Her mevsim ve her türlü hava şartında görev yapan ekipler, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplum sağlığının korunması adına önemli çalışmalar yürütüyor.

Mutki'nin dağlık ve ulaşımı güç bölgelerinde hizmet veren sağlık çalışanları, "Sağlık Her Yerde" anlayışıyla vatandaşlara ulaşmaya devam ederek takdir topluyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Zorlu Koşullarda Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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