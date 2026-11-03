Diyadin’de Pansiyon Öğrencilerine Yönelik Sinema Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Diyadin’de Pansiyon Öğrencilerine Yönelik Sinema Etkinliği Düzenlendi

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Diyadin’de Pansiyon Öğrencilerine Yönelik Sinema Etkinliği Düzenlendi
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak, eğitim süreçlerini sosyal etkinliklerle desteklemek amacıyla sinema programı gerçekleştirildi.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak, eğitim süreçlerini sosyal etkinliklerle desteklemek amacıyla sinema programı gerçekleştirildi.

Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Diyadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, Türk spor tarihinin önemli isimlerinden, dünya şampiyonu millî halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi gösterildi.

Diyadin’de Pansiyon Öğrencilerine Yönelik <a class='keyword-sd' href='/sinema/' title='Sinema'>Sinema</a> Etkinliği Düzenlendi

Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda, Naim Süleymanoğlu’nun azim, kararlılık ve mücadeleyle şekillenen başarı hikâyesi ele alınırken gençlerin hem keyifli vakit geçirmeleri hem de örnek bir yaşam öyküsünden ilham almaları sağlandı. Film gösteriminin ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Diyadin’de Pansiyon Öğrencilerine Yönelik Sinema Etkinliği Düzenlendi

Kaymakamlık koordinesinde yürütülen etkinlikle, pansiyonda kalan öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarının artırılması, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Diyadin’de Pansiyon Öğrencilerine Yönelik Sinema Etkinliği Düzenlendi

Diyadin Kaymakamlığının, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlayan faaliyetleri sürdürerek gençlerin eğitim hayatını çok yönlü desteklemeye yönelik çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
DiyadinSinemaAğrıSon Dakika

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