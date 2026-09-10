Ağrı Doğubayazıt'ta silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı Doğubayazıt'ta silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Ağrı Doğubayazıt\'ta silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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Ağrı'nın Doğubayazıt'ta 17 Ağustos'ta meydana gelen silahla kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs olayının firari 3 şüphelisi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Üzerlerinde 2 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheliler, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt’ta 17 Ağustos’ta meydana gelen silahla kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs olayının firari 3 şüphelisi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Ağrı Doğubayazıt'ta silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, olayın ardından firar eden 3 şüphelinin yakalanması için Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekât ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ağrı Doğubayazıt'ta silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda şüpheliler, üzerlerinde 2 ruhsatsız silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Doğubeyazıt, Polis, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Doğubeyazıt Ağrı Doğubayazıt'ta silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Doğubayazıt'ta silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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