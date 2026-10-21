Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Tanıktepe Karakolunda güvenlik çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Tanıktepe Karakolunda güvenlik çalışmalarını değerlendirdi

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Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Tanıktepe Karakolunda güvenlik çalışmalarını değerlendirdi
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Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Tanıktepe Karakol Komutanlığını ziyaret ederek bölgede yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayvat, karakolda görevli jandarma personeline başarı dileklerini iletti.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Tanıktepe Karakol Komutanlığını ziyaret ederek bölgede yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, karakolda görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelerek sorumluluk alanındaki asayiş ve güvenlik faaliyetlerini değerlendirdi.

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Tanıktepe Karakolunda güvenlik çalışmalarını değerlendirdi

Ziyaret sırasında kırsal bölgelerde huzur ve güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Kaymakam Ayvat, yetkililerde devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kırsal bölgelerde güvenlik çalışmaları değerlendirildi. Doğubayazıt’ın kırsal kesimlerinde görev yapan jandarma ekipleri, asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tanıktepe Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Mustafa Ayvat, görev başındaki jandarma personeliyle görüşerek yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayvat, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan personele başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Tanıktepe Karakolunda güvenlik çalışmalarını değerlendirdi

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Kaymakam Ayvat’ın karakolu ziyaret ettiği, kırsal bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve görevli personele başarı dileklerini ilettiği belirtildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
DoğubeyazıtJandarmaGüvenlikGüncelSon Dakika

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