Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen kontrollerde, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizine gizlenmiş 2 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 125 bin TL olduğu değerlendirildi.

Uyuşturucu valizin sert plastik bölmelerine gizlenmiş

Olay, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu Muayene Alanı’nda meydana geldi. İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir kişinin valizinde gerçekleştirilen kontroller sırasında, valizin kenar kısımlarındaki sert plastik bölmelere gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda toplam 2 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucunun tahmini piyasa değerinin 10 milyon 125 bin TL olduğu bildirildi.

Adli tahkikat başlatıldı

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür edilerek, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Haber: Servet Arslan