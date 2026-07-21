DEÜ'den İngilizce Tıp ve Havacılık Programı - Son Dakika
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DEÜ'den İngilizce Tıp ve Havacılık Programı

DEÜ\'den İngilizce Tıp ve Havacılık Programı
21.07.2026 11:47
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DEÜ, Ege Bölgesi'nde İngilizce Tıp ve Havacılık Programı açarak uluslararasılaşmayı hedefliyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Ege Bölgesi'ndeki devlet üniversiteleri arasında ilk olacak İngilizce Tıp ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı hakkında basın açıklamasında bulundu.

Toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç,  Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz ve Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Dündar Yener, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Kanoğlu katıldı.

İngilizce Tıp Programı'nın, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, programların hem yabancı öğrenci sayısını artıracağını hem de mezunların küresel ölçekte rekabet gücünü yükselteceğini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren İngilizce eğitim veren programların açılmasını hedeflediklerini ifade eden Rektör Bayram Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hocalarımız çok heyecanlı; biz de bu programları üniversitemize kazandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren İngilizce programların açılmasını hedefliyorduk. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Vardar'ın ve Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'nun destekleriyle bu hedefimizi hayata geçirdik. Bu programlar, Dokuz Eylül Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulü ve öğrencilerimizin küresel ölçekte görünürlüğü açısından büyük önem taşıyor. Şu an itibariyle hem tıp hem de mühendislik fakültemizde teknik uygunluğu olan çok sayıda öğretim üyemiz var. Büyük bir potansiyelimiz zaten vardı, bu potansiyelimizi hayata geçirme fırsatı bulduk. Havacılık ve uzay mühendisliği programımız tek bir bölüm ve İngilizce. DEÜ Tıp Fakültesi 48 yaşında ve çok güçlü bir program. Bugüne kadar Türkçe program vardı, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. İlk dönemde İngilizce tıp programımıza 50, havacılık ve uzay programımıza ise 40 öğrenci alacağız. Çok çok üst basamaklardan öğrenci alacağımıza inancım sonsuz”

İngilizce programlarda görev yapacak akademisyenlerin yüksek yabancı dil yeterliliğine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Bayram Yılmaz, güçlü akademik kadroyla nitelikli öğrencileri DEÜ çatısı altında buluşturacaklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Dokuz Eylül Hastanesi DEÜ'den İngilizce Tıp ve Havacılık Programı - Son Dakika

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