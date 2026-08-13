ABD'nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti - Son Dakika
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ABD'nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti

ABD\'nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti
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2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yönetti. Artan, bu görevle UEFA Süper Kupa'yı yöneten ilk Avrupalı olmayan hakem olarak tarihe geçti.

Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, PSG ile Aston Villa arasında oynanan 2026 UEFA Süper Kupa karşılaşmasını yönetti. Artan'ın yönettiği mücadelede Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

ABD'nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti

TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmayla birlikte Omar Artan için de tarihi bir ilk gerçekleşti. Somalili hakem, UEFA Süper Kupa tarihinde final maçını yöneten ilk Avrupalı olmayan hakem olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti

NE OLMUŞTU?

Omar Artan'ın ismi daha önce 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yaşanan gelişmeyle gündeme gelmişti. Turnuvada görev alması beklenen Somalili hakemin ABD'ye girişine izin verilmemişti.

Dünya Kupası, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası ABD'nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti - Son Dakika
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