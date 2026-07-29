Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık - Son Dakika
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Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık

Almanya\'dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık
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Almanya Futbol Federasyonu yöneticilerinden Axel Hellmann, ülkesinin 2038 veya 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilecek güçlü adaylardan biri olduğunu söyledi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) yöneticisi Axel Hellmann, ülkesinin ilerleyen yıllarda FIFA Dünya Kupası'na yeniden ev sahipliği yapabileceğini belirtti. 

2038 VE 2042 İÇİN YEŞİL IŞIK

The Athletic’e konuşan Hellmann, Almanya'nın 2038 veya 2042 organizasyonları için güçlü bir aday adayı konumunda yer alabileceğini açıkladı.

KITA ROTASYONU ENGELİ ESNETİLEBİLİR Mİ?

FIFA’nın henüz söz konusu turnuvalar için resmi başvuru sürecini başlatmadığını hatırlatan Hellmann, potansiyel adaylık önündeki en büyük engelin FIFA'nın uyguladığı kıta rotasyon kuralı olduğunu vurguladı. 2030 Dünya Kupası’nın Avrupa, Afrika ve Güney Amerika ortaklığında düzenlenecek olması, 2034 turnuvasının ise Suudi Arabistan’a verilmesinin beklenmesi sebebiyle 2038 için teorik olarak Kuzey Amerika veya Okyanusya kıtalarının öncelikli olması bekleniyor. Ancak Hellmann, FIFA’nın geçmişte bu kurallarda esneklik gösterdiğini belirterek Avrupa temsilcilerinin yarışın dışında tutulmayabileceğini savundu.

''STADYUM, ULAŞIM VE KONAKLAMA ALTYAPIMIZ HAZIR''

Almanya’nın dev organizasyonları başarıyla kaldırabilecek tesislere sahip olduğunun altını çizen Alman yönetici, "Stadyumlarımız, ulaşım ağımız ve konaklama kapasitemiz Dünya Kupası için tamamen hazır. Düzenlenecek her karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı. Hellmann, özellikle 2042 turnuvası hedeflenirse bazı stadyumların modernizasyonu veya yeniden yapımının gerekebileceğini de ekledi.

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Son Dakika Dünya Kupası Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık - Son Dakika
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