Dünya Kupası satılıyor! UEFA'dan boykot kararı - Son Dakika
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Dünya Kupası satılıyor! UEFA'dan boykot kararı

Dünya Kupası satılıyor! UEFA\'dan boykot kararı
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FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası ve diğer büyük turnuvaların ticari haklarını özel yatırımcılara açma planı UEFA'dan sert tepki alırken, Avrupalı futbol yöneticileri boykot seçeneğini masaya yatırdı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, Dünya Kupası ve diğer büyük turnuvaların ticari haklarını özel yatırımcılara açmayı planladığı iddiası futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. FIFA'nın da doğruladığı proje, UEFA'dan sert tepki çekti. 

20 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜK PLAN

İddialara göre FIFA, Dünya Kupası başta olmak üzere majör organizasyonların ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurmayı hedefliyor. Yaklaşık 20 milyar dolar değerlemeye ulaşması beklenen bu yapıya özel yatırımcıların da dahil edilmesi planlanıyor. 

UEFA'DAN SERT TEPKİ VE BOYKOT İHTİMALİ

Projenin ortaya çıkmasının ardından UEFA ve Avrupalı futbol yöneticileri acil bir toplantı düzenleme kararı aldı. UEFA cephesi, FIFA'nın bu hamlesinin futbolun yönetim yapısını kökten değiştirebileceğini savunuyor. İddialara göre UEFA, projeye karşı en sert tepki olarak Dünya Kupası'nı boykot etme seçeneğini de masaya yatırdı. Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinin bu konuda ortak hareket edebileceği belirtiliyor.

GÖZLER ŞİMDİ FIFA'DA

Futbol dünyasının gözü şimdi FIFA'nın atacağı adımlara ve UEFA ile yapılacak görüşmelere çevrilmiş durumda. Bu gelişmelerin dünya futbolunun geleceğini belirleyebileceği ifade ediliyor.

Gianni İnfantino, Dünya Kupası, Futbol, Fifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası satılıyor! UEFA'dan boykot kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yusuf cihan yusuf cihan:
    fifa ortadan kalsın 0 0 Yanıtla
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