Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı

Dünya Kupası\'nda Türk hakem neden yoktu? \'\'İlk defa söylüyorum\'\' diyerek açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk hakemlerinin Dünya Kupası'nda neden görev alamadığına ilişkin konuştu. İşte detaylar...

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk hakemlerinin 2026 Dünya Kupası'nda görev alamamasıyla ilgili Attila Gökçe'ye önemli açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, FIFA kokartlı elit hakem Halil Umut Meler'in yaşadığı travmanın bu süreci olumsuz etkilediğini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

''İLK DEFA SİZE SÖYLÜYORUM''

Gündoğdu, Halil Umut Meler'in Türkiye'nin en başarılı elit kategori hakemi olduğunu vurgulayarak ''Burada ilk defa size söylüyorum. Bizim en başarılı FIFA Kokartlı elit kategori hakemimiz Halil Umut Meler idi. Dünya Kupası'nda görev alması için Ankara'da yaşanan travmayı atlatması gerekiyordu. Kamuoyunda daha az tartışılan maçları benden kendisi istedi. Baskı altında kalmaktan uzak, tartışmaların dışında kalabilecek bir ortamın yararlı olacağını anlattı.'' dedi. 

Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı

''BİLİMSEL YÖNTEMLERE BAŞVURDU''

Meler'in travmayı aşmak için bilimsel yollara başvurduğunu belirten Gündoğdu, ''O travmayı atlatmak için kendisi de bilimsel yollara ve yöntemlere başvurmuş. Oradaki ayrıntıları paylaşamam. Süper Lig'de çok başarılı bir sezon geçirdi. Dünya Kupası biletini kaçırdı.'' ifadelerini kullandı. Gündoğdu, Dünya Kupası'na katılım kriterinin UEFA Şampiyonlar Ligi performansına bağlı olduğunu hatırlatarak, Meler'in bu nedenle 15 UEFA hakemi arasına giremediğini belirtti. Hatta bir maçta sakatlanıp görevi dördüncü hakeme devrettiğini de ekledi.

Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı

''DERS ÇIKARMALIYDIK'' 

Türk futbolunun tüm paydaşlarının bu durumdan ders çıkarması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: 

''Bu durum futbolumuzun paydaşları oyuncular, teknik adamlar, yöneticiler ve medya tarafından gerçekçi yaklaşımlarla değerlendirilmeli. Ders çıkarmalıydık. Umarım bu ders gereğince anlaşılmıştır. Halil Umut Meler, göreceksiniz çok başarılı bir sezon performansı gösterecek. Testler, ölçümler, dikkati ve karar verme kapasitesi ile bende bu olumlu kanaati uyandırdı. Ben de zaten ona inanarak Süper Kupa finalini verdim. Çok başarılıydı.''

Merkez Hakem Kurulu, Halil Umut Meler, Ferhat Gündoğdu, Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Melek Mosso’ya Seren Serengil’den olay sözler: Sadece şarkı söyle Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle
Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü

19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
18:43
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP’a bildirdi
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 19:36:18. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.