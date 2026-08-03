Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, Colo-Colo'ya transferi için gittiği Şili'de yüzlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vozinha, kariyerinde yeni bir maceraya hazırlanıyor. 40 yaşındaki tecrübeli kaleci, Şili'nin köklü kulüplerinden Colo-Colo ile sözleşme imzalamak üzere Santiago'daki Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

HAVALİMANINDA BÜYÜK İLGİ

Vozinha'yı havalimanında yüzlerce taraftar ve çok sayıda basın mensubu karşıladı. Deneyimli file bekçisiyle fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen taraftarlar nedeniyle havalimanında yoğunluk yaşanırken, güvenlik ekipleri de geniş önlem aldı.

Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

İMZA AN MESELESİ

Kulüp kaynaklarına göre Vozinha'nın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferin serbest oyuncu statüsünde tamamlanacağı, ardından deneyimli kaleci için taraftara açık bir imza töreni düzenleneceği öğrenildi.

Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZLARINDAN BİRİ OLDU

Gerçek adı Josimar José Évora Dias olan Vozinha, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nın tarihi başarısında başrol oynadı. Özellikle yaptığı kritik kurtarışlarla turnuvanın sürpriz yıldızlarından biri olan tecrübeli kaleci, gösterdiği performansın ardından birçok Avrupa ve Güney Amerika kulübünün radarına girdi. Vozinha, tercihini ise Şili devi Colo-Colo'dan yana kullandı.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed’ten acı haber Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Görüntü Mardin’den Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:52
Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü
Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:06
Ve yılın bombası patlıyor Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
08:51
“Bütün gazeteciler gelsin“ diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
07:11
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:21:16. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.