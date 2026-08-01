Evine sipariş getiren kuryeye yaptığı jest büyük beğeni topladı

İspanya ile Dünya Kupası zaferi yaşayan milli futbolcu Marc Cucurella, yeşil sahalardaki başarısının yanı sıra örnek davranışı ve samimiyetiyle de kalpleri fethetti.

KURYEYE UNUTULMAZ BİR JEST

Evine sipariş getiren bir kuryenin unutulmaz anlar yaşamasına vesile olan yıldız oyuncu, futbolseverlerin takdirini kazandı. Sipariş teslimatı sırasında kuryenin şampiyonluk madalyasını takma isteğini büyük bir alçak gönüllülükle karşılayan Cucurella, tarihi madalyasını kuryeye ödünç verdi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bu özel anı birlikte çektirdikleri fotoğrafla ölümsüzleştiren tecrübeli futbolcu, mütevazı tavrıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Dünya yıldızının bu jesti, spor dünyasında günün en çok konuşulan olayı haline geldi.