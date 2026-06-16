İranlı futbolcunun gol sevinci olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İranlı futbolcunun gol sevinci olay oldu

İranlı futbolcunun gol sevinci olay oldu
16.06.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda maçında attığı golün ardından yüzünü formasıyla kapatan İranlı futbolcu Ramin Rezaeian, hareketinin politik göndermeler içerdiğini ima ederek, "Dünyada olanları görmek istemiyorum" açıklamasında bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. İran'ın iki golünden birine imza atan Ramin Rezaeian, performansıyla maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına ödülüyle katılan deneyimli futbolcu, hem maç hem de gol sevinci hakkında konuştu.

GOL SEVİNCİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Zelanda karşısında ağları havalandıran Rezaeian'ın gol sonrası formasını yüzüne çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Karşılaşmanın ardından bu hareketinin anlamı sorulan İranlı futbolcu, çarpıcı ifadeler kullandı.

"DÜNYADA OLANLARI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Gol sevincinin özel bir anlam taşıdığını belirten Rezaeian, şu açıklamayı yaptı: "Bu özel bir sevinç. Dünyada olanları görmek istemiyorum. Bu biraz politik bir durum, bununla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada futbol konuşmak için bulunuyoruz."

"İRANLI İNSANLAR MÜKEMMEL"

Tecrübeli futbolcu, açıklamasında İran halkına da özel bir parantez açtı. "İranlı insanlar mükemmel. İranlı insanların arasında dünyanın herhangi bir yerinde bir problem varsa, bu bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

GALİBİYETİ KAÇIRDIKLARI İÇİN ÜZGÜN

Meksika'daki kamp sürecinde iyi karşılandıklarını söyleyen Rezaeian, beraberlikten memnun olmadıklarını da belirtti. İranlı futbolcu, "Bugün mutlu değiliz çünkü galibiyeti hak etmiştik. Ama bu futbol. Şimdi daha çok çalışıp bir sonraki maça odaklanacağız." dedi.

Dünya Kupası, Yeni Zelanda, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İranlı futbolcunun gol sevinci olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
AB’den Rusya’nın “gölge filo“sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı AB'den Rusya'nın "gölge filo"sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı
Güvercinlerle ilgilenirken 2’nci kattan düştü o anlar kamerada Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada
Beykoz’da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı Beykoz'da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu
Leyleklerin Masalsı Buluşması Leyleklerin Masalsı Buluşması
Zayn’ın helikopter planı suya düştü Zayn'ın helikopter planı suya düştü

10:34
Dünya Kupası sürerken kovuldu 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
10:06
Kılıçdaroğlu’ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
07:22
Vergi borçlarına yapılandırma geldi Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar yapılabilecek
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 10:56:36. #7.13#
SON DAKİKA: İranlı futbolcunun gol sevinci olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.