İranlı futbolcunun gol sevinci olay oldu

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. İran'ın iki golünden birine imza atan Ramin Rezaeian, performansıyla maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına ödülüyle katılan deneyimli futbolcu, hem maç hem de gol sevinci hakkında konuştu.

GOL SEVİNCİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Zelanda karşısında ağları havalandıran Rezaeian'ın gol sonrası formasını yüzüne çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Karşılaşmanın ardından bu hareketinin anlamı sorulan İranlı futbolcu, çarpıcı ifadeler kullandı.

"DÜNYADA OLANLARI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Gol sevincinin özel bir anlam taşıdığını belirten Rezaeian, şu açıklamayı yaptı: "Bu özel bir sevinç. Dünyada olanları görmek istemiyorum. Bu biraz politik bir durum, bununla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada futbol konuşmak için bulunuyoruz."

"İRANLI İNSANLAR MÜKEMMEL"

Tecrübeli futbolcu, açıklamasında İran halkına da özel bir parantez açtı. "İranlı insanlar mükemmel. İranlı insanların arasında dünyanın herhangi bir yerinde bir problem varsa, bu bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

GALİBİYETİ KAÇIRDIKLARI İÇİN ÜZGÜN

Meksika'daki kamp sürecinde iyi karşılandıklarını söyleyen Rezaeian, beraberlikten memnun olmadıklarını da belirtti. İranlı futbolcu, "Bugün mutlu değiliz çünkü galibiyeti hak etmiştik. Ama bu futbol. Şimdi daha çok çalışıp bir sonraki maça odaklanacağız." dedi.