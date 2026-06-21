Japonya Tunus\'a gol oldu yağdı

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu ikinci hafta maçında Tunus ile Japonya karşı karşıya geldi. Monterrey Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Japonya, 4-0 kazandı.

JAPONYA ÇOK FARKLI

Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Daichi Kamada, 31 ve 83. dakikada Ayase Ueda, 69. dakikada Junya Ito kaydetti.

TARİHLERİNDEKİ EN ERKEN GOL

Daichi Kamada, Tunus'a 4. dakikada attığı golle birlikte Japonya'nın Dünya Kupası tarihindeki en erken golünü atmış oldu.

TUNUS VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte Japonya puanını 4'e yükseltirken, Tunus ise ikinci maçında da puan alamadı. İkinci maçların ardından henüz puanla tanışamayan Tunus, böylece organizasyona veda etti. Dünya Kupası'nda daha önce Haiti ve Türkiye veda eden ilk iki takım olmuştu.

GRUPTAKİ SON MAÇLARI

Grubun son hafta maçında Tunus, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Japonya, 3 puanı olan İsveç ile gruptan ilk 2 sırada çıkma adına kozlarını paylaşacak.