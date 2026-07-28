Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum

Muslera\'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin Ligi takımlarından Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Acı çektiğini belirten Muslera, ''Böyle bir şey beklemiyordum'' dedi.

Galatasaray’daki 14 yıllık başarılı kariyerinin ardından Arjantin ekiplerinden Estudiantes’e imza atan deneyimli eldiven Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda geçirdiği zorlu döneme dair samimi açıklamalarda bulundu.

''BU DERECE ACI ÇEKECEĞİM AKLIMA GELMEZDİ''

Turnuva esnasında sergilediği performans ve yaptığı hatalar nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan tecrübeli file bekçisi, yaşadığı psikolojik süreci, "Futbolun bana bu derece acı çektirebileceği daha önce hiç aklıma gelmezdi. Böyle bir şey beklemiyordum Gerçekten oldukça zor ve sıkıntılı günler geçirdim.'' dedi. 

''ÜSTESİNDEN NASIL GELECEĞİMİ BİLİYORUM''

Sözlerine devam eden deneyimli file bekçisi, ''Ne yaşandığının ve işlerin bu noktaya nasıl geldiğinin farkındayım. Fakat bu durumların üstesinden nasıl geleceğimi de gayet iyi biliyorum. Ben hayatım boyunca zorluklardan beslenen biri oldum; bu tür engel ve mücadeleler beni sadece daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı. 

Dünya Kupası, Estudiantes, Uruguay, Muslera, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tektabamcaa1 tektabamcaa1:
    Ne burkuldu yüreğim sorma gitsin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedriye’nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
İtalya’dan geldi, Türkiye’ye damga vurdu: Daniele Santarelli İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
“Evde uyuyordum“ dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi "Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
08:44
Cihan Kamer Milano’ya gitti Fenerbahçe’den Leao çıkarması
Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması
08:37
Trump’ı yeniden masaya oturtan füzeler Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
08:29
Defne Samyeli’den şaşırtan itiraf Evliyken eski aşkını aramış
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış
08:13
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü 260 bin kişi tahliye edildi
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 10:03:46. #7.13#
SON DAKİKA: Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.