Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (Aabf) Başkanı Hüseyin Mat'tan Birlik ve Eşit Yurttaşlık Vurgusu

15.04.2026 01:21  Güncelleme: 02:13
Haber: İlhan Baba

KÖLN – Almanya'nın Köln kentinde CHP Almanya Federasyonu tarafından düzenlenen "İstanbul'da direniş, Almanya'da dayanışma" mitinginde  konuşan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Genel Başkanı Hüseyin Mat, Türkiye'de Alevilerin uzun süredir "eşit yurttaşlık" mücadelesi verdiğini belirterek, farklı kimliklerin bir arada yaşamı ve demokrasi için birlik ve dayanışma içerisinde ortak mücadele çağrısında bulundu.

CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın  katıldığı etkinlikte konuşan Hüseyin Mat,  Alevi inancının tarihsel olarak zulme karşı duruş üzerinden şekillendiğini belirterek Kerbela'dan Pir Sultan Abdal'a uzanan örneklerle "haksızlığa karşı duruşun" Alevi geleneğinde merkezi bir yer tuttuğunu söyledi. Alevilikte "can" kavramının en kutsal değer olduğunu ifade eden Mat, "Kutsal olan insanın yaşam hakkıdır" dedi.

Avrupa'daki Alevi örgütlenmesinin 37 yıllık mücadelesine değinen Mat, Almanya'da Alevilerin anayasal haklar çerçevesinde önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, "Devlet okullarında Alevilik dersleri veriliyor, inanç toplumu olarak kamu tüzel kişiliği hakkı kazanıldı" ifadelerini kullandı. Bu hakların bir lütuf değil anayasal zorunluluk olduğunu vurguladı.

Türkiye'de ise Alevilerin hala benzer haklara sahip olmadığını savunan Mat, "Eşit yurttaşlık hakkı hala tanınmış değil" dedi. Cemevlerine ilişkin düzenlemeleri de eleştiren Mat, Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı uygulamasını "müdahale" olarak nitelendirdi.

Konuşmasında kayyum uygulamalarına da değinen Mat, Türkiye'de farklı dönemlerde belediyelere atanan kayyumlara karşı olduklarını, her türlü "irade gasbına" karşı durduklarını ifade etti. Türkiye'de tüm toplumsal kesimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Mat, "Demokrasi için herkesin birbirine ihtiyacı var" dedi.

Siyasi birlik mesajı da veren Mat, CHP ile DEM Parti arasında yerel seçimlerde oluşan "kent uzlaşısına" dikkat çekerek bunun önemli bir demokrasi deneyimi olduğunu ifade etti. Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş ile diğer tutsaklar özgürlüğe kavuşuncaya kadar birlik, dayanışma içinde olmalıyız.

Mat, konuşmasının sonunda 30 Mayıs'ta Köln'de yapılacak açık hava etkinliğine davette bulunarak, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katılacağını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de davet edildiğini söyledi. "Birlikte olursak demokrasi güçlenir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
