106 Yaşındaki Taylandlı Atlet Altın Madalyaları Topladı

(ANKARA) - Güney Kore'de düzenlenen Dünya Master Atletizm Şampiyonası'nın en yaşlı sporcusu olan 106 yaşındaki Taylandlı Sawang Janpram, 100 yaş üzeri erkekler disk atma ve cirit atmada iki altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin Daegu kentinde düzenlenen Dünya Master Atletizm Şampiyonası'na (WMAC) katılan 106 yaşındaki Taylandlı atlet Sawang Janpram, aynı hafta içinde ikinci altın madalyasını kazandı.

Şampiyonanın en yaşlı sporcusu olan Janpram, 100 yaş ve üzeri erkekler 400 gram cirit atma kategorisinde ilk denemesinde 10,04 metreye ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Janpram, iki gün önce de 100 yaş ve üzeri erkekler 1 kilogram disk atma kategorisinde 7,59 metrelik derecesiyle altın madalya kazanmış ve kategorisinde amatör dünya rekoru kırmıştı.

Güney Kore merkezli Yonhap'ın haberine göre ikinci altın madalyasının ardından Janpram performansından memnun ve mutlu olduğunu söyledi.

Janpram, şampiyonaya 74 yaşındaki kızı ve aynı zamanda antrenörü olan Siripan ile katılıyor. Daegu'daki organizasyonda 106 ülkeden 11 binden fazla sporcu mücadele ediyor.

Pist, saha ve yol yarışlarında 34 kategorinin yer aldığı Dünya Master Atletizm Şampiyonası, perşembe gününe kadar devam edecek.