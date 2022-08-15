İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok

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1980'li yıllarda yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, 12 Ağustos'ta ABD'de bulunan Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğramıştı.

İRAN: KONUYLA İLGİMİZ YOK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rüşdi'nin ABD'de bıçaklı saldırıya uğramasıyla ülkesinin ilişkisinin olmadığını söyledi. Kenani, "Bizim (Rüşdi'ye) saldırıyı düzenleyen kişiyle ilgili malumatımız, sadece ABD basınından duyduğumuzdan ibarettir; konuyla ilgili bilgimiz yok" dedi.

"TAKİPÇİSİNİN ÖFKESİNİ KENDİNE ÇEKTİ"

Saldırıyla ilgili Selman Rüşdi ve destekçileri dışında kimsenin suçlanmaması gerektiğini belirten Kenani, "Selman Rüşdi, İslam'ın kutsal değerlerini aşağılayarak ve kırmızı çizgileri geçerek, 1,5 milyar Müslüman'ın ve diğer ilahi dinlerin takipçilerinin öfkesini kendine çekti" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM FETVASI VERİLMİŞTİ

1980'li yıllarda azdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni'den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.