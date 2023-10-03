128 yıldır cenaze evinde sergilenen mumya bu hafta görkemli törenle toprağa verilecek - Son Dakika

128 yıldır cenaze evinde sergilenen mumya bu hafta görkemli törenle toprağa verilecek

128 yıldır cenaze evinde sergilenen mumya bu hafta görkemli törenle toprağa verilecek
Son Güncelleme: 03.10.2023 13:59

Stoneman Willie, 128 yıl boyunca Pennsylvania'daki bir cenaze evinde sergilendikten sonra sonunda uygun bir cenaze töreniyle toprağa verilecek. Kimliği belirsiz bu adam, yanlışlıkla mumyalanmış, ve şimdi sonunda gerçek adı mezar taşına yazılacak.

Stoneman Willie olarak bilinen mumyalaşmış bir adam, 128 yıl boyunca Pennsylvania'daki bir cenaze evinde sergilenmesinin ardından uygun bir cenaze töreni ile toprağa verilecek.

128 yıldır cenaze evinde sergilenen mumya bu hafta görkemli törenle toprağa verilecek

Auman's Cenaze Evi'ne göre,kimliği belirsiz olan adam, 19 Kasım 1895 tarihinde yerel bir hapishanede alkolizmden ölen bir mahkûmdur. Yeni mumyalama teknikleriyle deneme yaparken kazara mumyalanmıştır.

Gömleği ve papyonuyla giydirilen zayıf adam, göğsünde kırmızı bir kuşakla bir tabutta sergilenir. Saçları ve dişleri hala duruyor ve cildi deri gibi bir görünüm kazanmış durumda.

Adam, para çalma suçundan gözlatına alındığında, gerçek ismini değil sahte ismini yetkililere bildirdi. Bu nedenle uzun yıllar kimliği bilinmedi ve yetkililer akrabalarına ulaşamadı.

128 yıldır cenaze evinde sergilenen mumya bu hafta görkemli törenle toprağa verilecek

Cenaze evi yetkilileri, mumyayı üzerinde denedikleri adamı gömmek yeriene sergilemeyi tercih etti. Devletten gerekli izinle alındıktan sonra 128 yıldır sergileniyor.

Ancak Auman's Funeral Yetkilileri Stoneman Willie olarka bilinen adamıni gelecek hafta gömüleceğini söyledi.

Home, tarihi belgeleri kullanarak Stoneman Willie'yi şimdi

Cenaze EviKyle Blankenbiller, "ona bir mumya demiyoruz. Ona arkadaşımız Willie diyoruz" dedi.

Sergilendiği Reading şehrinin simgesi haline gelen Willie'ne içinde motorsiklet kortejinin de olduğu görkemjli bir cenaze töreni yapılacak.

Gerçek adı gömüldükten sonra mezar taşına yazılacak.

Abdullah Teymur
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Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 128 yıldır cenaze evinde sergilenen mumya bu hafta görkemli törenle toprağa verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: 128 yıldır cenaze evinde sergilenen mumya bu hafta görkemli törenle toprağa verilecek - Son Dakika
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