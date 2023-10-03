128 yıldır cenaze evinde sergilenen mumya bu hafta görkemli törenle toprağa verilecek

Stoneman Willie olarak bilinen mumyalaşmış bir adam, 128 yıl boyunca Pennsylvania'daki bir cenaze evinde sergilenmesinin ardından uygun bir cenaze töreni ile toprağa verilecek.

Auman's Cenaze Evi'ne göre,kimliği belirsiz olan adam, 19 Kasım 1895 tarihinde yerel bir hapishanede alkolizmden ölen bir mahkûmdur. Yeni mumyalama teknikleriyle deneme yaparken kazara mumyalanmıştır.

Gömleği ve papyonuyla giydirilen zayıf adam, göğsünde kırmızı bir kuşakla bir tabutta sergilenir. Saçları ve dişleri hala duruyor ve cildi deri gibi bir görünüm kazanmış durumda.

Adam, para çalma suçundan gözlatına alındığında, gerçek ismini değil sahte ismini yetkililere bildirdi. Bu nedenle uzun yıllar kimliği bilinmedi ve yetkililer akrabalarına ulaşamadı.

Cenaze evi yetkilileri, mumyayı üzerinde denedikleri adamı gömmek yeriene sergilemeyi tercih etti. Devletten gerekli izinle alındıktan sonra 128 yıldır sergileniyor.

Ancak Auman's Funeral Yetkilileri Stoneman Willie olarka bilinen adamıni gelecek hafta gömüleceğini söyledi.

Home, tarihi belgeleri kullanarak Stoneman Willie'yi şimdi

Cenaze EviKyle Blankenbiller, "ona bir mumya demiyoruz. Ona arkadaşımız Willie diyoruz" dedi.

Sergilendiği Reading şehrinin simgesi haline gelen Willie'ne içinde motorsiklet kortejinin de olduğu görkemjli bir cenaze töreni yapılacak.

Gerçek adı gömüldükten sonra mezar taşına yazılacak.