13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama

13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
04.02.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyaset dünyasının en tartışmalı isimlerinden Donald Trump, bu kez kendi adına yapılan dev bir "altın" anıtla gündemde. Yaklaşık 13 milyon liraya mal olan ve tamamı altın kaplamayla parlatılan devasa heykel, ülkede hayranlık ve öfkeyi aynı anda tetikledi. Destekçilerinin "tarihi bir ikon" olarak selamladığı, eleştirenlerin ise "narsisizmin zirvesi" olarak nitelediği bu şatafatlı anıtın nereye dikileceği henüz belli değil.

ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın siyasi mirasını ölümsüzleştirmek amacıyla dikilen dev heykel, hem maliyeti hem de ihtişamıyla ülkeyi ikiye böldü. Yaklaşık 13 milyon liraya (yaklaşık 400 bin dolar) mal olan ve tamamı altın kaplama olan heykel, sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

ÖZEL TASARIM

Heykel, Trump'ın "güçlü lider" imajını ve Amerikan siyasetindeki etkisini simgelemek üzere özel bir ekiple tasarlandı. Tasarımcılar, heykelin sadece bir anıt değil, aynı zamanda Trump'ın siyasi hareketinin bir sembolü olmasını hedeflediklerini belirtti.

KAMU KAYNAĞI MI BAĞIŞ MI ?

Maliyetinin açıklanmasının ardından yükselen tepkilere yetkililerden yanıt gecikmedi. Proje sorumluları, heykelin inşasında hiçbir kamu kaynağının veya vergi mükellefinin parasının kullanılmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, 13 milyon liralık dev bütçenin tamamen Trump destekçilerinden toplanan özel bağışlarla finanse edildiği duyuruldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Heykelin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada tartışma fırtınası koptu. Eleştiren kesimler, altın kaplama tasarımı "abartılı bir narsisizm ve gereksiz bir güç gösterisi" olarak nitelendirirken; Trump destekçileri ise çalışmayı "ikonik, tarihi ve hak edilmiş bir saygı duruşu" olarak savundu.

Kültür Sanat, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Panathinaikos, Real Madrid’i son saniyede yıktı Panathinaikos, Real Madrid'i son saniyede yıktı
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

23:27
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
22:58
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
22:50
N’Golo Kante İstanbul’a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
22:45
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen’in avukatı aynı kişi çıktı
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı
22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 23:53:37. #7.11#
SON DAKİKA: 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.