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13 Yaşındaki Genç, Tetris Oyununu Bitiren İlk Kişi Olabilir - Son Dakika
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BBC

13 Yaşındaki Genç, Tetris Oyununu Bitiren İlk Kişi Olabilir

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki Willis Gibson, Tetris oyununu bitiren ilk kişi olduğu düşünülüyor. YouTube kanalında 157. seviyeye kadar gelip oyunun çöktüğü anın videosunu paylaşan genç, oyunu 38 dakikada bitirdikten sonra parmaklarını hissetmediğini söyledi. Tetris, 1984 yılında Rus bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından tasarlanmış ve 1989'da el konsollu versiyonuyla popülerlik kazanmıştı. Daha önce yapay zeka dışında hiçbir oyuncu oyunu bitirememişti.

13 Yaşındaki Genç, Tetris Oyununu Bitiren İlk Kişi Olabilir
03.01.2024 - 21:26,
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ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki bir gencin, Tetris oyununu bitiren ilk kişi olduğu düşünülüyor.

Willis Gibson, YouTube kanalından 157. seviyeye geldikten sonra oyunun çöktüğü anın videosunu paylaştı.

38 dakika içerisinde oyunu bitiren gencin daha sonra “Bayılacağım, parmaklarımı hissetmiyorum” dediği duyuluyor.

Nintendo’nun ikonik oyunu Tetris, Rus bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından tasarlanmış, 1984'te ilk defa piyasaya sürülmüştü. 1989’da el konsollu versiyonu piyasaya çıkınca popülerlik kazanmıştı.

Oyun bugünlerde cep telefonundan bile oynanabiliyor.

2010 yılında profesyonel oyuncu Thor Aackerlund, parmaklarını titretme tekniğiyle konsolu daha hızlı hareket ettirmeyi başarmış ve 30. seviyeye ulaşmıştı.

Diğer oyuncular da bu tekniği ve başka teknikleri kullanarak oyunu bitirmeye çalışmışlardı, fakat şimdiye kadar sadece yapay zeka bunu başarabilmişti.

YouTube’da ‘Blue Scuti’ ismiyle bilinen ve 11 yaşından beri oyunu oynayan Gibson, pek çok oyun turnuvasına katıldı.

YouTube kanalına, “Bu oyuna başladığım zaman oyunu çökertmeyi ya da onu yenmeyi beklemiyordum” yazdı.

Willis oyunu bitirmenin yanı sıra üç Tetris dünya rekorunu da kırdığını söyledi.

Kaynak: BBC
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