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15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı - Son Dakika

15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı

11.10.2021 16:55
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 41 yaşındaki öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Bu anları video kaydına alan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemi sarsan skandal bir olay yaşandı. Florida eyaletindeki okulda görevli olan 41 yaşındaki öğretmen Heiry Calvi, 8 aylık hamile olduğu sırada, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi.

İLİŞKİ ANLARINI KAYDA ALDI

Öğretmen, ilişkiye girmesinin yanı sıra bu anları da kayıt altında aldı. Öğrencinin verdiği ifadelerin ardından ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, okuldaki diğer öğrenciler de arkadaşlarının telefonundaki ilişki anlarını izlediklerini söyledi.

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, üstüne bu anları videoya aldı

OKULA SİLAH GETİRDİ

Öğretmen hakkındaki suçlamalar bunlarla sınırlı değil. Daha önce öğrencilere kötü davrandığı için hakkında çok sayıda şikayet bulunan öğretmenin, bir defa da okula silahla geldiği söyleniyor. Ayrıca öğretmenin bebeğinin babasının kim olduğu açıklanmadı.

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, üstüne bu anları videoya aldı

TECAVÜZ İDDİASINI REDDETTİ

Öğretmenin ilişkiye girdiği öğrencinin ifadeleri de paylaşıldı. Buna göre öğrenci, öğretmenin kendisine tecavüz etmediğini ve ilişkide kendi rızası olduğunu dile getirdi. Ancak yine de eyalet yasalarına göre 15 yaşındaki bir insanla ilişkiye girmek yasak. Şu an hapiste bulunan öğretmenin serbest kalması için 19 bin dolar kefalet isteniyor.

15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Öğretmen, Florida, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı - Son Dakika Dünya


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