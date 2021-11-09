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150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı - Son Dakika

150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı

09.11.2021 10:06
150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı

Avusturya'daki Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nde 150 yıldan beri duran ve açılmayan kutunun içerisinden deniz salyangozları çıktı. Bu tür salyangozların 15. yüzyılda yaşadıkları ortaya konuldu.

Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nin raflarında duran ve yaklaşık 150 yıldan bu yana hiç kimse tarafından açılmayan kutu, yetkililer tarafından açıldı. Tarihi önemde evraklar çıkması beklenen kutudan salyangozlar çıktı. Fakat yetkililer salyangozların 15. yüzyılda yaşadığını ve yeni bir tür olduğunu söylüyor.

İSMİ VİYANA'DAN ESİNLENİLDİ

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre müze yetkilileri kutudaki deniz salyangozlarının incelenmeye devam ettiğini aktarırken, araştırmacılar içlerinden birine ülkenin başkenti Viyana'dan esinlenerek Mitrella viennensis adını verdi.

Yetkililer kutudan çıkan kabukluların üçte birinin henüz ayrıntılı incelenmediğini aktardı. İncelemenin sonunda yeni türlerin hepsine birer isim verilecek.

Tozlu raflarda 150 yıldır açılmadan duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşayan salyangozlar çıktı

15 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞLAR

Söz konusu deniz salyangozlarının 15 milyon yıl önce yaşadığı tespit edildi. Uzmanların aktardığına göre milyonlarca yıl önce bugünkü Viyana'yı kaplayan Paratetis Okyanusu'nun deniz çayırları, bu hayvanların eviydi.

OKYANUSTAN GERİYE KARADENİZ KALDI

Tropikal Paratetis Okyanusu, Viyana'dan Kafkasya'ya kadar uzanıyordu. Mercan resiflerinin geliştiği okyanusta yüzlerce farklı deniz kabuklusu, mercan ve balık yaşıyordu. Okyanus yaklaşık 5 milyon yıl önce kademeli olarak sığlaşmaya başladı. Bugün o okyanustan geriye Karadeniz, Aral Denizi, Hazar Denizi, Urmiye Gölü gibi su kütleleri kaldı.

UZMANLARIN İNCELENMESİ BEKLENDİ

Kayıp okyanus diye anılan Paratetis'te yaşayan canlıların kalıntıları ise modern yerleşim yerlerinin altında büyük oranda kayboldu.Ancak Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacıların, Avusturya'yı kapsayan okyanusta yaşamış salyangozlara dair daha fazla bilgi edinmek için tasarladığı proje sayesinde Paratetis'e ait birçok hayvanın kalıntısı yeniden keşfediliyor.

Aralarında 33 yeni türün tespit edildiği salyangoz kalıntıları, 19. yüzyılda, bölgede yüzlerce taş ocağı ve kum havuzunun işletildiği sırada bir araya getirilmişti. Salyangozlar 1889'da açılan müzeye teslim edilmiş ve yaklaşık 150 yıl boyunca uzmanlar tarafından incelenmeyi beklemişti.

150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı

Karadeniz, Avusturya, Viyana, Müze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 150 yıldır duran kutudan 15 milyon yıl önce yaşamış salyangozlar çıktı - Son Dakika Dünya


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