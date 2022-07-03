18 aylık bebeği yalnızca sebze ve meyveyle besleyen anne bebeğin ölümüne sebep oldu: Anne, altı suçtan hapse girdi - Son Dakika
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18 aylık bebeği yalnızca sebze ve meyveyle besleyen anne bebeğin ölümüne sebep oldu: Anne, altı suçtan hapse girdi

03.07.2022 13:48
18 aylık bebeği yalnızca sebze ve meyveyle besleyen anne bebeğin ölümüne sebep oldu: Anne, altı suçtan hapse girdi

ABD'de vegan beslenen bir kadın, 18 aylık bebeğini yalnızca sebze ve meyveyle beslemesi sonucu bebeğin ölümüne neden oldu. Tüm besin kaynaklarının doğru kullanılmadığı bir vegan beslenme biçiminin yeni doğmuş bebeklerde uygulanması ise tartışmaları beraberinde getirdi.

ABD'de bir annenin bebeğine yönelik vegan diyet uygulaması, tartışmaların fitilini yeniden ateşledi. 18 ay boyunca hiç bir şekilde hayvansal gıda verilmeyen bebek, açlıktan hayatını kaybetti. Anneye büyük tepki gösterildi.

BİRİNCİ DERECE CİNAYETLE YARGILANIYOR

Irish Central'da yer alan habere göre, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Shelia O'Leary, kendi gibi vegan beslenmesini istediği 18 aylık bebeğini yalnızca sebze ve meyvelerden oluşan kısıtlayıcı bir diyetle besledi. Bebek, 2019 yılında hayatını kaybetti.

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Bebeğin ölümü sonrası yargılanan O'Leary, birinci derece cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış cinayet, çocuk istismarı ve iki çocuk ihmâli olmak üzere altı suçtan suçlu bulundu.

BABANIN DAVASI DEVAM EDİYOR

Aynı suçlardan yargılanan tutuklu baba Ryan O'Leary'nin davası sürüyor. 18 aylık bebek Ezra'nın yeterli beslenmediği ve "açlıktan öldüğü" belirtildi. Mahkemede, bebeğin hayatını kaybettiğinde 7 aylık bir bebeğin olması gereken kiloda olduğu da aktarıldı.

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Son Dakika Dünya 18 aylık bebeği yalnızca sebze ve meyveyle besleyen anne bebeğin ölümüne sebep oldu: Anne, altı suçtan hapse girdi - Son Dakika


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