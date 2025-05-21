Çin'in Anhui eyaletindeki Fengyang ilçesinde bulunan Mingzhongdu Davul Kulesi için 18 milyon lira harcanarak yakın zamanda restorasyona gidilmişti.
1375 yılında Ming Hanedanı döneminde inşa edilmiş, 1995'te ise tamamen yeniden yapılan dev tapınak büyük bir gürültüyle çöktü.
Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen yıkılma sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olay sonrasında yerel yetkililer alarma geçti.
Restorasyon sürecinde yer alan şirketlerin tamamı inceleme altına alınırken sonucun yalnızca bu kulenin değil, benzer restorasyon projelerinin geleceğini de belirleyeceği tahmin ediliyor.
Son Dakika › Dünya › 18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü - Son Dakika
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