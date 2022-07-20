Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500'den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansı'nca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da "1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Dünya › 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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