1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi

20.07.2022 16:59
1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi

İspanya'da 45 dereceyi aşan ve 1975'ten sonra ülkedeki en yüksek sıcaklara ulaşılan bugünlerde sıcak hava dalgası sonucu en az 500 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansı'nca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da "1975'ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

500'DEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500'den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.

45 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLAR

İspanya'da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.

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Kaynak: AA

İspanya, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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